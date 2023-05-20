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مقتل عشرين مدنيا بهجومين في بوركينا فاسو
أخبار دولية
2023-05-19 | 23:48
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مقتل عشرين مدنيا بهجومين في بوركينا فاسو
قتل عشرون مدنيا بينهم نساء وأطفال بين الاثنين والأربعاء في هجومين لمسلحين يشتبه بأنهم جهاديون في وسط شرق بوركينا فاسو، وفق ما افادت مصادر أمنية ومحلية فرانس برس الجمعة.
وقال مسؤول محلي لفرانس برس إن "مجموعات مسلحة توغلت الأربعاء في بيلغيمدوريه" وهي قرية في منطقة سانغا، في مقاطعة كولبيلوغو المحاذية لغانا وتوغو، لافتا الى "سقوط عشرة قتلى".
وأكد أنه قبل يومين "أدى توغل إرهابي آخر في قرية كاونغو المجاورة إلى مقتل 11 شخصًا على الأقل بينهم نساء وأطفال".
أخبار دولية
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