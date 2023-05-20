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واشنطن تخصص مئة مليون دولار للسودان وجيرانه دعما للنازحين
أخبار دولية
2023-05-20 | 00:01
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واشنطن تخصص مئة مليون دولار للسودان وجيرانه دعما للنازحين
تعهّدت الولايات المتحدة الجمعة تخصيص مبلغ قدره 103 ملايين دولار للسودان وجيرانه لدعم النازحين في ظل الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وخصمه محمد حمدان دقلو.
وأعلنت رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سمانثا باور عن المساعدات الجديدة خلال زيارة أجرتها إلى تشاد التي كانت تستضيف قبل اندلاع الحرب حوالى 600 ألف لاجئ معظمهم من السودان.
وذكرت الوكالة أنها ستخصص 50 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات داخل السودان و22 مليون دولار لجنوب السودان إضافة إلى 17 مليون دولار لتشاد وستة ملايين لمصر.
أخبار دولية
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