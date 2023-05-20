زيلينسكي يشكر لولي العهد السعودي "دعمه وحدة أراضي" أوكرانيا

شكر الرئيس فولوديمير زيلينسكي الجمعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان "دعمه لوحدة اراضي" اوكرانيا، وذلك في اجتماع ثنائي خلال زيارة غير مسبوقة للسعودية للمشاركة في القمة العربية.





وقالت الرئاسة الاوكرانية في بيان إن زيلينسكي "شكر لولي عهد السعودية دعمه لوحدة اراضي اوكرانيا وسيادتها"، ودعا بن سلمان الذي نسقت بلاده أخيرا سياستها النفطية مع روسيا، الى زيارة اوكرانيا.

