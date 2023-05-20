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الرئيس الأوكراني يدعو زعماء دول عربية لتغيير موقفهم من تصرفات روسيا

أخبار دولية
2023-05-20 | 01:33
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الرئيس الأوكراني يدعو زعماء دول عربية لتغيير موقفهم من تصرفات روسيا
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الرئيس الأوكراني يدعو زعماء دول عربية لتغيير موقفهم من تصرفات روسيا

اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي في خطاب ألقاه أمام قادة دول عربية خلال قمة في جدة الجمعة، زعماء عرب بـ"غض الطرف" عن تصرفات روسيا في بلده، مطالبا بموقف موحد "لإنقاذ الناس" من السجون الروسية.
 
     
وقال زيلينكسي خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية "للأسف، هناك البعض في العالم، وبينكم هنا، يغضون الطرف عن السجون والضم غير القانوني" للأراضي الاوكرانية.
 
     
وأضاف "لدينا بالفعل تجربة إيجابية مع السعودية في ما يتعلق بالإفراج عن مواطنينا الذين أسرتهم روسيا"، في إشارة إلى توّسط الرياض في عملية تبادل للأسرى بين كييف وموسكو.

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