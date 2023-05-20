مليار شخص مهددون بالكوليرا وفق الأمم المتحدة

حذرت الأمم المتحدة الجمعة من أن مليار شخص في 43 بلدا مهددون بالكوليرا وقالت إنه رغم إمكان وقف العدوى إلا أن الموارد الضرورية لذلك تعاني من نقص شديد.





وقالت منظمة الصحة العالمية إن التوقعات قاتمة وسط مساعيها للحصول على 640 مليون دولار لمكافحة العدوى، لكنها أضافت أنه كلما تأخر الوقت لتصعيد المعركة، بات الوضع أسوأ.





واضافت أن حملات التلقيح تعطلت إلى حد كبير.

