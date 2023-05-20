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مودي يتعهد لزيلينسكي بقيام الهند بما في وسعها لوضع حدّ للغزو الروسي لأوكرانيا
أخبار دولية
2023-05-20 | 08:46
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مودي يتعهد لزيلينسكي بقيام الهند بما في وسعها لوضع حدّ للغزو الروسي لأوكرانيا
مودي لزيلينسكي: أتفهم الألم الذي تشعر به وكذلك ألم المواطنين الأوكرانيين
تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن نيودلهي ستقوم بكل ما في وسعها لوضع حدّ للغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك خلال لقاء جمعهما السبت في مدينة هيروشيما اليابانية.
وكان هذا الاجتماع الأول بين الزعيمين منذ بدء الغزو مطلع 2022.
وقال مودي متوجها الى زيلينسكي: "أتفهم الألم الذي تشعر به وكذلك ألم المواطنين الأوكرانيين. يمكنني أن أؤكد لك أننا، الهند وأنا شخصيا، سنقوم بكل ما في وسعنا لحلّ ذلك".
وامتنعت الهند التي تربطها علاقة وثيقة قديمة بروسيا، عن إدانة غزو الأخيرة لأراضي أوكرانيا.
كما تعدّ نيودلهي من كبار مستوردي المعدات العسكرية من موسكو وزادت منذ العام الماضي وارداتها من نفطها بعد العقوبات التي فرضتها دول غربية على استيراد الخام الروسي.
من جهته، أفاد حساب الرئيس الأوكراني عبر تطبيق تلغرام بأن زيلينسكي "شكر للهند دعمها وحدة أراضي بلادنا وسيادتها، خصوصا في مقرات المنظمات الدولية"، إضافة الى المساعدات الانسانية التي وفّرتها لكييف.
وأتى لقاء مودي وزيلينسكي على هامش تلبية الزعيمين دعوة لحضور قمة مجموعة السبع التي تتألف من الدول الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة، اليابان، فرنسا، كندا، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا)، وتستضيفها هيروشيما حتى الأحد.
وكان زيلينسكي وصل في وقت سابق السبت للمشاركة في القمة حضوريا بعد حصوله على دعم أميركي لتزويد كييف بطائرات مقاتلة متطورة تطالب بها وتدريب طيارين أوكرانيين. ويضاف ذلك الى أشكال مختلفة من الدعم العسكري قدمتها دول غربية لأوكرانيا بعد بدء الغزو الروسي في شباط 2022.
والتقى زيلينسكي في هيروشيما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها البريطاني ريشي سوناك.
وقال الرئيس الأوكراني عبر تلغرام إنه شكر لسوناك "الدور القيادي للمملكة المتحدة في التحالف الدولي" لتزويد كييف بطائرات مقاتلة وتدريب طياريها.
كما بحث زيلينسكي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في القيود الأوروبية على بعض المنتجات الزراعية الأوكرانية، معتبرا أنه "من غير المقبول" أن يتم تمديد هذه القيود لما بعد الخامس من حزيران.
ووافق الاتحاد الأوروبي على تقييد استيراد بعض المنتجات الزراعية الأوكرانية حتى التاريخ المذكور سعيا للحد من الفائض في الكميات المتوفرة.
أخبار دولية
ناريندرا مودي
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
الهند
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