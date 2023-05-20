غواتيمالا تعلق ترشيح أحد المتنافسين للإنتخابات الرئاسية

غواتيمالا تعلق ترشيح أحد المتنافسين للإنتخابات الرئاسية

علقت محكمة في غواتيمالا مؤقتًا ترشيح رجل الأعمال كارلوس بينيدا للإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.



وقال ثلاثة قضاة في جلسة استثنائية إن مشاركة بينيدا "معلقة" بعد قبولهم طعنًا قدمه قادة حزب كان المرشح ينتمي إليه في السابق.



وتفيد الشكوى بأن حزب رخاء المواطن الذي يقود بينيدا حاليًا إرتكب سلسلة من الإنتهاكات خلال إجتماعه العام لإعلان مرشحه في تشرين الثاني 2022. لذلك وبموجب القانون، يؤدي قرار القضاة إلى إبطال الإجتماع العام، وهذا يعني تعليق الترشيحات التي أعلنت خلاله أيضًا.



وقال بينيدا في تسجيل فيديو على تويتر إنه سيستأنف الحكم أمام المحكمة الدستورية السبت ودان ما اعتبره "تزويرًا" لإبعاده عن المنافسة.



وأشار إستطلاع للرأي مطلع أيار أجرته صحيفة "برينسا ليبري" الكبرى في البلاد إلى أن بينيدا يأتي في الطليعة بحصوله على 23 بالمئة من الأصوات تليه الإشتراكية الديموقراطية السيدة الأولى السابقة ساندرا توريس (20 بالمئة).



وستجري غواتيمالا إنتخابات في 25 حزيران لاختيار خليفة للرئيس اليميني أليخاندرو جاماتي وأعضاء برلمان البلاد البالغ عددهم 160 والأعضاء العشرين في برلمان أميركا الوسطى و340 رئيس بلدية لمدة أربع سنوات.



وواجهت العملية إنتقادات بعدما رفضت المحكمة الإنتخابية تسجيل الناشطة من السكان الأصليين ثيلما كابريرا والسياسي روبرتو أرزو، نجل الرئيس السابق الراحل ألفارو أرزو، اللذين كان من المتوقع أن يكونا مرشحين قويين للرئاسة.