قائد فاغنر يعلن سيطرة الروس على كامل باخموت الأوكرانية

أعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين السبت، أن رجاله استولوا على كامل مدينة باخموت مركز القتال في شرق أوكرانيا الذي استمر منذ الصيف الماضي.



وقال بريغوجين في شريط فيديو بثته خدمته الإعلامية على تلغرام وهو يقف إلى جانب رجال مسلحين أمام مبان مدمرة: "في 20 أيار 2023 ظهر اليوم تمت السيطرة على باخموت بالكامل".