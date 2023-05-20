لافروف: قرارات مجموعة السبع تهدف إلى "احتواء" روسيا والصين

رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت أن القرارات التي اتخذت في قمة مجموعة السبع المنعقدة في هيروشيما باليابان تهدف إلى "احتواء" روسيا والصين.



وقال لافروف في اجتماع متلفز: "انظروا إلى القرارات التي نوقشت واتخذت اليوم في قمة مجموعة السبع في هيروشيما وتهدف إلى احتواء كل من روسيا والصين".