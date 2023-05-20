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مصرع ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة سياحية صغيرة في غرب سويسرا
أخبار دولية
2023-05-20 | 12:20
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مصرع ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة سياحية صغيرة في غرب سويسرا
مصرع ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة سياحية صغيرة في غرب سويسرا
تحطمت طائرة سياحية صغيرة في منطقة جبلية في غرب سويسرا السبت، وقد أفادت الشرطة بأن الواقعة أسفرت عن مصرع الأشخاص الثلاثة الذين كانت تقلهم.
وأكدت الشرطة الإقليمية تحطم طائرة سياحية صغيرة في منطقة غابات شديدة الإنحدار قرب منطقة بون-دو-مارتيل في كانتون نوشاتيل السويسري، نحو الساعة 10:20 صباحًا (2:20 ت غ).
وجاء في بيان لشرطة نوشاتيل أن "الطيار والراكبين قضوا في الموقع"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الضحايا.
والطائرة مسجلة في سويسرا وكانت قد أقلعت من مطار شودفون القريب في طلعة لمشاهدة معالم المنطقة.
وتم إطلاق عملية بحث وأنقاذ، وفق ما أعلنت الشرطة التي أشارت إلى أن الطائرة تحطمت في منطقة شديدة الإنحدار في جبال نوشاتيل، ما يعقد عمل العناصر.
ولم يتضح سبب تحطم الطائرة، بحسب البيان الذي أورد أن السلطات فتحت تحقيقًا لكشف ملابساته.
أخبار دولية
تحطم طائرة
سويسرا
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