إغلاق مطار مكسيكو لساعات جراء بركان بوبوكاتيبيتل

مطار مكسيكو يغلق لساعات جراء بركان بوبوكاتيبيتل



علق مطار بينيتو خواريز الدولي في مكسيكو الرحلات الجوية لبضع ساعات اليوم السبت، بسبب تجدد نشاط بركان بوبوكاتيبيتل الواقع على بعد حوالى 70 كيلومترًا من العاصمة المكسيكية حسبما نقلت "فرنس برس".



وقال المطار على فيسبوك: "استأنفنا عمليات الإقلاع والهبوط ابتداءً من الساعة 10,00 (16,00 بتوقيت غرينتش)".

ولفت إلى أنه تمت إزالة الرماد الناتج من البركان بعد تراكمه على المدارج.

وأوقف المطار الذي استقبل 46,2 مليون مسافر العام 2022 الرحلات الساعة 04,25 بالتوقيت المحلي (10,25 بتوقيت غرينتش).

كذلك أعلن مطار فيليبي أنجيليس الدولي والذي افتُتح في 2022 في ضاحية مكسيكو الكبرى إغلاقا موقتا.



ويخضع البركان للمراقبة على مدار 24 ساعة يومياً، 365 يومًا في السنة، نظرًا لمخاطر نشاطه على السكان في المناطق المجاورة.

وانبعث منه الدخان والوهج ليل الجمعة حتى وقت مبكر من صباح السبت، وفقًا لخدمات الحماية المدنية المكسيكية.

ويرتفع البركان خمسة آلاف و452 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وهو ثاني أعلى بركان في المكسيك.