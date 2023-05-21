ماكرون: حضور زيلينسكي في مجموعة السبع "وسيلة لبناء السلام"

ماكرون: حضور زيلينسكي في مجموعة السبع "وسيلة لبناء السلام"

اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحافة في اليابان الأحد إن حضور نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع في هيروشيما هو "وسيلة لبناء السلام".



وأضاف ماكرون أنّ وضع طائرة فرنسيّة في تصرّف الرئيس الأوكراني لنقله أوّلا إلى قمّة جامعة الدول العربيّة ثمّ إلى مجموعة السبع في اليابان يُظهر عمل فرنسا على "بناء السلام والبحث عن حلول".



وأشار إلى أنّ زيارة زيلينسكي لجدّة الجمعة أتاحت له "الحصول على دعم واضح جدا من السعوديّة وعدد من القوى في المنطقة"، معتبرا ذلك "نقطة تحوّل حقيقيّة".



ودعا ماكرون العالم إلى عدم الاكتفاء بوقف محتمل لإطلاق النار بين كييف وموسكو. وقال إن هذا سيكون "خطأ لنا جميعا" لأن "التجربة علمتنا أن صراعا مجمدا سيكون حربا للغد".



وفي ما يتعلق بالوضع في مدينة باخموت الأوكرانية التي أعلنت روسيا السبت سيطرتها الكاملة عليها، أراد الرئيس الفرنسي أن يكون "حذرا جدا". وقال "الأمر متروك للسلطات الأوكرانية للحديث عن تقدّم قواتها على الأرض". وأضاف "رغم كل شيء فإن هذه العملية التي انطلقت منذ كانون الأول على مدينة محدودة الحجم، تشير أيضا إلى الصعوبة التي يواجهها الجيش الروسي في التقدّم".