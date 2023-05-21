قتلى في هجوم على مشاركين في سباق للسيارات في المكسيك.. مسلحون ترجّلوا وفتحوا النار

قتلى في هجوم على مشاركين في سباق للسيارات في المكسيك.. مسلحون ترجّلوا وفتحوا النار

اسفر إطلاق نار على مجموعة من السائقين الهواة لسباقات السيارات في بلدة إنسينادا بشمال المكسيك بالقرب من الحدود الأميركية، عن سقوط عشرة قتلى وتسعة جرحى، السبت كما ذكرت السلطات المكسيكية الأحد.



وكان سائقو السيارات يشاركون في سباق ومتوقفين على جانب طريق سريع عندما نزلت مجموعة من المسلحين من شاحنة صغيرة وفتحت النار باجاههم. وقالت سلطات إنسينادا في بيان إن الهجوم أدى إلى سقوط "تسعة جرحى وعشرة قتلى".



وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جثث الضحايا متناثرة على رصيف مغبر بجوار سيارات للدفع الرباعي.



وأعلن مكتب المدعي العام في ولاية باخا كاليفورنيا حيث تقع مدينة إنسينادا التي تشهد باستمرار أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات، تشكيل "مجموعة تحقيق خاصة" للتعرف على القتلة وتحديد دوافع الهجوم.



وتولى الصليب الأحمر معالجة عدد من الجرحى قبل نقلهم إلى مستشفيات في المدينة.