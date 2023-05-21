زيلينسكي يؤكد خسارة باخموت على ما يبدو ويقول "لم يتبق شيء"

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كما يبدو الأحد خسارة مدينة باخموت أمام القوات الروسية قائلا "لم يتبق شيء" منها.



ردا على سؤال من الصحافيين لمعرفة ما اذا كانت القوات الأوكرانية لا تزال تقاوم او اذا كانت روسيا سيطرت على المدينة، لم يعط زيلينسكي موقفا واضحا لكنه قال "يجب أن تفهموا انه لم يتبق شيء هناك"، مؤكدا "اليوم، باخموت باقية في قلوبنا فقط".

