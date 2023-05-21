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بايدن يعلن عن حزمة أسلحة أميركية جديدة وذخائر لأوكرانيا
أخبار دولية
2023-05-21 | 03:48
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بايدن يعلن عن حزمة أسلحة أميركية جديدة وذخائر لأوكرانيا
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد عن حزمة أسلحة أميركية جديدة لكييف تزامنا مع لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في هيروشيما.
وقال بايدن إن الحزمة ستشمل "ذخائر ومدفعية وآليات مدرعة" بعد أيام على إعطائه الضوء الأخضر للحلفاء لتسليم مقاتلات أف-16 المتطورة الى أوكرانيا.
أخبار دولية
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