بايدن يتوقع أن تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين "تحسنا قريبا جدا"

اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد ان العلاقات بين واشنطن وبكين يفترض أن "تتحسن قريبا جدا" بعدما أسقطت الولايات المتحدة هذا العام منطادا صينيا اشتبهت في أنه للتجسس.





وأوضح بايدن للصحافيين في قمة مجموعة السبع في اليابان "أسقط المنطاد وتغيّر كل شيء في ما يتعلق بالحوار. أعتقد أنكم ستشهدون تحسنا في العلاقات في وقت قريب جدا".