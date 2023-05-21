المستشار الألماني يصل إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات

وصل المستشار الألماني اولاف شولتس إلى كوريا الجنوبية الأحد لإجراء محادثات مع الرئيس يون سوك يول بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع في هيروشيما.





وشولتس أول مستشار ألماني يزور سيول لعقد اجتماع ثنائي الجانب منذ ثلاثين عاما.

وسيتوجه إلى المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين قبل اجتماعه مع يوون.





وسيتحدث شولتس ويون في مؤتمر صحافي مشترك قبل أن يغادر المستشار الألماني مساء الأحد.