زيلينسكي: القوات الروسية داخل باخموت لكن المدينة "ليست محتلة"

زيلينسكي: القوات الروسية داخل باخموت لكن المدينة "ليست محتلة"

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أن القوات الروسية داخل باخموت لكن المدينة "ليست محتلة"، في اليوم التالي لإعلان موسكو سيطرتها بشكل كامل على هذه المدينة.



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان: "اليوم، هم في باخموت. باخموت ليست محتلة من قبل روسيا اليوم".

