بايدن يدرس إستخدام آلية دستورية لتجنب تخلف واشنطن عن السداد

بايدن يدرس إستخدام آلية دستورية لتجنب تخلف واشنطن عن السداد





أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد أنه يدرس إحتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد مع تعثر المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين.



وقال بايدن في قمة مجموعة السبع في هيروشيما: "لا يمكنني أن أضمن عدم إفتعالهم تخلفًا عن السداد عبر القيام بأمر شائن،" مضيفًا: "أدرس المادة 14 في الدستور الأميركي لأرى إن كنا نملك صلاحية قانونية لتجاوز الكونغرس."

