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بايدن: زيلينسكي قدم تأكيدًا قاطعًا بأن مقاتلات إف-16 لن تهاجم الأراضي الروسية

بايدن: زيلينسكي قدم تأكيدًا قاطعًا بأن مقاتلات إف-16 لن تهاجم الأراضي الروسية

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قدم لواشنطن تأكيدًا قاطعًا بأن طائرات إف-16 لن تهاجم الأراضي الروسية، وذلك بعد الموافقة على إمداد كييف هذه المقاتلات.



وقال بايدن للصحافيين على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما اليابانية: "لدي تأكيد قاطع من زيلينسكي بأنهم لن يستخدموا المقاتلات لاستهداف الأراضي، لكنهم سيستخدمونها لاستهداف القوات الروسية داخل أوكرانيا والمنطقة".