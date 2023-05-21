إجلاء فرنسي متهم بالتجسس في إفريقيا الوسطى إلى بلاده

إجلاء فرنسي متهم بالتجسس في إفريقيا الوسطى إلى بلاده

أجلي فرنسي إعتقل منذ عامين في جمهورية إفريقيا الوسطى واتهم بالتجسس إلى باريس لأسباب صحية، بحسب ما أفادت شقيقته وكالة فرانس برس الأحد، وأشار القضاء في بانغي إلى أنه سيتعين عليه العودة إليها لمحاكمته.



وقضى خوان ريمي كينيولو (57 عامًا) وهو جندي سابق 16 شهرًا رهن الإحتجاز الوقائي في بانغي قبل إطلاقه تحت إشراف قضائي في 22 أيلول 2022، وتحدثت النيابة عن أسباب صحية.



وقالت شقيقته كارولين كينيولو عبر الهاتف: "إستقبلناه هذا الصباح في مطار رواسي شارل ديغول".



وأكدت أنه "غادر بانغي في 18 أيار عبر الغابون التي "توسط" رئيسها علي بونغو أونديمبا بين باريس وبانغي مؤديًا دورًا مهمًا في إطلاقه".