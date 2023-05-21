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روسيا تعتبر أن حضور زيلينسكي جعل من قمة مجموعة السبع "عرضًا دعائيًا"

روسيا تعتبر أن حضور زيلينسكي جعل من قمة مجموعة السبع "عرضًا دعائيًا"

إعتبرت روسيا أن قمة مجموعة الدول السبع في اليابان تحولت الى "عرض دعائي" بعد دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمشاركة فيها، منتقدة رسائلها "المناهضة للصين" و"المناهضة لروسيا".



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "قادة دول مجموعة السبع دعوا إلى اجتماعهم زعيم نظام كييف الذي يسيطرون عليه وحولوا الحدث في هيروشيما إلى عرض دعائي".

