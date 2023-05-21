مقتل خمسة من حرس الحدود الإيرانيين جنوب شرق البلاد

قتل خمسة أفراد من حرس الحدود الإيرانيين في اشتباكات مع مجموعة مسلحة وقعت في محافظة حدودية مع باكستان بجنوب شرق البلاد، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي الأحد.





وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" نبأ "استشهاد خمسة من كوادر قوات حرس الحدود الايرانية في اشتباك مسلح مع أوغاد ومجرمين مسلحين في منطقة سراوان بمحافظة سستان وبلوشستان".

