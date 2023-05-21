ستة قتلى بهجوم مسلح في مدينة سياحية في الإكوادور

قتل ستة اشخاص على الأقل واصيب عدد ممثل بعدما أطلق مسلحون النار داخل مطعم في مدنية مونتانييتا السياحية في الإكوادور، وفق ما افاد مكتب المدعي الأحد.وقال المكتب عبر تويتر إن تحقيقا بوشر حول هذا "الهجوم المسلح في مطعم في مونتانييتا"، المدينة السياحية على ساحل المحيط الهادىء.