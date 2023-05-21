الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
غربة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تايوان تؤكد أن استبعادها من منظمة الصحة "تهديد للصحة العالمية"

أخبار دولية
2023-05-21 | 13:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تايوان تؤكد أن استبعادها من منظمة الصحة &quot;تهديد للصحة العالمية&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تايوان تؤكد أن استبعادها من منظمة الصحة "تهديد للصحة العالمية"

تايوان تؤكد أن استبعادها من منظمة الصحة "تهديد للصحة العالمية"

اعلن وزير الصحة التايواني هسو جوي-يوان في جنيف أن استبعاد تايوان من منظمة الصحة العالمية نتيجة ضغوط مارستها الصين يشكل تهديدا للصحة في العالم.
      
وقال الوزير خلال مشاركته في مناسبة نظمها نادي الصحافة السويسري إن "استبعاد تايوان من منظمة الصحة العالمية لا يعرّض للخطر فحسب الحق في الصحة ل23,5 مليون شخص هم سكان تايوان، بل يقوض أيضا جهود منظمة الصحة العالمية من أجل صحة الجميع".
     
وجاء كلام الوزير قبيل افتتاح الجمعية العالمية للصحة بعد ظهر الأحد والتي تجمع كل عام ممثلين للدول الأعضاء، وتعقد مرة جديدة من دون مشاركة تايوان.
      
وخسرت تايوان في 2016 صفتها كمراقب في الجمعية العالمية للصحة بضغط من بكين التي ترى أن الجزيرة جزء لا يتجزأ من أراضيها.
      
ووجهت نداءات عدة داخل المجتمع الدولي للسماح لتايوان بالمشاركة في الجمعية كمراقب، وخصوصا منذ أظهر وباء كوفيد-19 ضرورة التعاون العالمي للتصدي للأمراض المعدية.
     
واكد الوزير التايواني أن استبعاد تايوان سيحول دون تقاسم سريع وفاعل للمعلومات، الأمر الذي لا غنى عنه للوقاية من الامراض المعدية أو للرد في شكل فاعل على خطر أي جائحة مقبلة.
      
واضاف "أخشى أن تصبح تايوان ثغرة الوباء المقبل"، لافتا الى أن هذا الأمر سيكون "له تأثير رهيب على العالم أجمع".
     
وقبل التئام الجمعية العالمية للصحة السادسة والسبعين، حذرت واشنطن من التداعيات السلبية لغياب تايوان.
      
وقالت البعثة الدبلوماسية الاميركية في جنيف عبر تويتر السبت "في وقت لا نزال نواجه تهديدات ناشئة تطاول الصحة في العالم، فإن استبعاد تايوان من المنتدى العالمي للصحة يعرض للخطر التعاون العالمي الجامع في مجال الصحة العامة بقيادة منظمة الصحة العالمية".
      
من جهتها، كررت وزارة الخارجية الصينية في تغريدة نشرتها أخيرا، معارضتها للجهود الهادفة الى إعادة ضم تايوان كمراقب الى الجمعية العالمية للصحة، مؤكدة أن هذا الأمر يهدف "في الواقع الى توسيع الفضاء الدولي" لصالح "استقلال تايوان".
 
     
ونبهت الخارجية الى أن "اي محاولة للعب +ورقة تايوان+ بهدف احتواء الصين لن تؤدي الى أي مكان".
 
     
استبعدت تايوان من منظمة الصحة العالمية العام 1972، بعد عام من خسارة مقعدها في الأمم المتحدة لصالح بكين.
 
     
وسمح للجزيرة بالمشاركة كمراقب في الجمعيات السنوية لمنظمة الصحة العالمية بين العامين 2009 و2016، في ظل تراجع التوتر مع الصين.
 
     
لكن بكين كثفت ضغوطها على تايوان منذ تولت الرئيسة الانفصالية تساي انغ-وين الحكم في الجزيرة، وخصوصا أنها ترفض الإقرار بأن الجزيرة تبقى جزءا لا يتجزأ من الصين الشيوعية.
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

تايوان

منظمة الصحة

LBCI التالي
قتلى في هجوم على مشاركين في سباق للسيارات في المكسيك.. مسلحون ترجّلوا وفتحوا النار
روسيا تعلن السيطرة على باخموت وأوكرانيا تؤكد استمرار المعارك
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-05-20

منظمة الصحة العالمية: كوفيد-19 كلف البشرية ملايين من سنوات العمر

LBCI
أخبار دولية
2023-05-19

الولايات المتحدة وتايوان تختتمان مفاوضاتهما التجارية قبل توقيع اتفاق

LBCI
صحة وتغذية
2023-05-17

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام المحليات الاصطناعية: "لا تساعد في إنقاص الوزن"

LBCI
أخبار دولية
2023-05-17

وزير الدفاع الأميركي: تصدّي أوكرانيا للغزو الروسي درس لتايوان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:11

بركان إتنا الإيطالي يقذف الرماد ويجبر السلطات على إغلاق مطار كاتانيا

LBCI
أخبار دولية
14:30

وفاة 10 أشخاص جراء تفشي الكوليرا في جنوب إفريقيا

LBCI
أخبار دولية
14:08

طرفا النزاع السوداني يوافقان على هدنة لأسبوع اعتبارا من 22 أيار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

مبادرات السعودية للتنمية المستدامة في المنطقة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
02:02

بأجواء مميّزة...نادين نسيب نجيم تحتفل بالمناولة الأولى لابنها جيوفاني بحضور خطيبها (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
15:47

باسيل من باريس: التيارِ يرفض أي رئيسٍ من منظومة الفساد.. ومبدأ اللّاعقاب انتهى

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-20

جنبلاط لزيلينسكي بعد حضوره خطاب الأسد: كيف تُبرر تصرفك أمام الشعبين الأوكراني والسوري؟

LBCI
آخر الأخبار
14:40

أمين سلام لـ الأحد مع ماريو: المسبحة ستكرّ بعد البحرين ودول أخرى ستعيد تمثيلها الدبلوماسي في لبنان وأتوقع ان تعيد الامارات والكويت تمثيلها الدبلوماسي الى لبنان في غضون شهر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:47

باسيل من باريس: التيارِ يرفض أي رئيسٍ من منظومة الفساد.. ومبدأ اللّاعقاب انتهى

LBCI
أخبار لبنان
15:30

نصار لـ"الأحد مع ماريو": سيتم فتح مكتب للوزارة في مركز منظمة السياحة العربية في جدة

LBCI
أخبار لبنان
15:26

سلام لـ"الأحد مع ماريو": المسبحة ستكرّ بعد البحرين ودول أخرى ستعيد تمثيلها الدبلوماسي في لبنان

LBCI
أخبار دولية
14:08

طرفا النزاع السوداني يوافقان على هدنة لأسبوع اعتبارا من 22 أيار

LBCI
رياضة
14:00

إحتفالات في إنكلترا وإسبانيا بعد حسم البطولات المحلية في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

مبادرات السعودية للتنمية المستدامة في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
13:55

وزير السياحة يعلن بدء مهرجان صيف البترون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

النسخة الثانية من سوق عطريق الجميزة إفتتح أبوابه... كيف هي الأجواء؟

LBCI
أخبار لبنان
13:39

في واشنطن... لبنانيون ينقلون صورة لبنان من خلال تنظيم مهرجان سيصبح حدثًا سنويًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
01:33

فادي الخطيب يُطمئن محبّيه من المستشفى... "عمليّة صعبة تمّت بنجاح"

LBCI
خبر عاجل
04:25

وزير السياحة وليد نصار للـLBCI: استنكر ما يحصل على شاطئ صيدا ويجب احترام الثقافات والحريّات ونطمح للوصول الى دولة مدنية والشاطئ ملك عام وسأقوم باتصالات مع الوزراء للوصول الى حلّ

LBCI
فنّ
02:02

بأجواء مميّزة...نادين نسيب نجيم تحتفل بالمناولة الأولى لابنها جيوفاني بحضور خطيبها (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
04:27

اشكال بين تظاهرتين على شاطئ صيدا... بين مع وضد اللباس البحري!

LBCI
صحف اليوم
00:05

مصادر لـ "الأنباء الكويتية": عرض فرنسي لباسيل... "يختار حاكم مصرف لبنان لقاء السير في فرنجية"

LBCI
منوعات
03:09

الإجابات ظهرت في الثلاجة... قلم سحري كاد يتسبب بالرسوب!

LBCI
خبر عاجل
15:03

وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: سنفتتح مكتبا لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة واتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
04:34

وزير السياحة للـLBCI: استنكر ما يحصل على شاطئ صيدا..وسأقوم باتصالات مع الوزراء من اجل الوصول الى حلّ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More