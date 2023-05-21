طرفا النزاع السوداني يوافقان على هدنة لأسبوع اعتبارا من 22 أيار

طرفا النزاع السوداني يوافقان على هدنة لأسبوع اعتبارا من 22 أيار

وافق طرفا النزاع السوداني على هدنة لأسبوع اعتبارا من 22 ايار .



فقد أعلنت الولايات المتحدة والسعوديّة أنّ ممثّلي الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع وافقوا على وقف لإطلاق النار مدّته أسبوع يبدأ الاثنين يُمكن تمديده بموافقة الطرفَين.



وذكر البيان أنّ أنّ طرفي النزاع اتّفقا أيضا على "إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانيّة، واستعادة الخدمات الأساسيّة، وسحب القوّات من المستشفيات والمرافق العامّة الأساسيّة".