وفاة 10 أشخاص جراء تفشي الكوليرا في جنوب إفريقيا

وفاة 10 أشخاص جراء تفشي الكوليرا في جنوب إفريقيا

أدى تفشي الكوليرا قرب بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا إلى وفاة عشرة أشخاص على الأقل، وفق ما أفادت السلطات الصحية الأحد.



وأعلنت دائرة الصحة في مقاطعة غوتنغ التابعة لبريتوريا أن 95 شخصًا تظهر عليهم عوارض الإصابة بالكوليرا مثل الإسهال والتشنجات المعوية والغثيان زاروا مستشفى محليًا منذ الإثنين.



وأوضحت أن الفحوص أكدت تسجيل 19 إصابة بالكوليرا على الأقل، مشيرة إلى أن 37 شخصًا ما زالوا يخضعون للعلاج.



أما الضحايا فهم طفل في الثالثة وتسعة أشخاص بالغين.



وأكدت مسؤولة دائرة الصحة المحلية نومانتو نكومو-راليهوكو أن عددًا إضافيًا من العاملين في المجال الصحي، بما يشمل أطباء وممرضين، إستنفر للتعامل مع هذا التفشي الذي يتركز في منطقة هامانسكرال شمال العاصمة.

