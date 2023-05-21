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بركان إتنا الإيطالي يقذف الرماد ويجبر السلطات على إغلاق مطار كاتانيا

أخبار دولية
2023-05-21 | 16:11
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بركان إتنا الإيطالي يقذف الرماد ويجبر السلطات على إغلاق مطار كاتانيا
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بركان إتنا الإيطالي يقذف الرماد ويجبر السلطات على إغلاق مطار كاتانيا

بركان إتنا الإيطالي يقذف الرماد ويجبر السلطات على إغلاق مطار كاتانيا

قذف بركان جبل إتنا، أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، الدخان والرماد الأحد، ما أجبر السلطات على إغلاق مطار قريب في صقلية.
      
وجاء في بيان لإدارة مطار كاتانيا "بسبب الانفجارات البركانية لإتنا والكميات الكبيرة من الرماد البركاني التي تغطي مسطحات المطار، تم تعليق الرحلات إلى حين استعادة شروط السلامة".
      
ومنذ صباح الأحد يسمع هدير البركان في المنطقة، وفق ما أفادت صحيفة "ريبوبليكا" اليومية.
      
لكن تشكّل السحاب الكثيف حول فوهة البركان جعل من المستحيل رؤية الانفجارات البركانية، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء والعلوم البركانية.
      
ويبلغ ارتفاع إتنا 3324 مترا، وهو أعلى بركان نشط في أوروبا، وقد تفجّر مرارا في السنوات الـ500 ألف الأخيرة.
     
العام الماضي عبر نحو عشرة ملايين مسافر مطار كاتانيا الدولي الواقع في شرق صقلية التي تعد واحدة من أكثر الوجهات الإيطالية جذبا للسياح.

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