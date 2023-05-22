الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المكسيك ترفع مستوى الإنذار جراء انبعاث الدخان والرماد من بركان بوبوكاتيبيل

أخبار دولية
2023-05-22 | 01:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المكسيك ترفع مستوى الإنذار جراء انبعاث الدخان والرماد من بركان بوبوكاتيبيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
المكسيك ترفع مستوى الإنذار جراء انبعاث الدخان والرماد من بركان بوبوكاتيبيل

المكسيك ترفع مستوى الإنذار جراء انبعاث الدخان والرماد من بركان بوبوكاتيبيل

رفعت السلطات المكسيكية الأحد مستوى التحذير المتعلق ببركان بوبوكاتيبيتل إلى درجة واحدة دون مستوى الإنذار الأحمر، جراء انبعاث الدخان والرماد والصخور المنصهرة من فوهته ما يشكل مخاطر على الطيران وقرى نائية أدنى البركان.
 
يعتبر البركان، الواقع بوسط المكسيك، من الأخطر في العالم  إذ يعيش حوالي 25 مليون شخص في دائرة شعاعها 100 كيلومتر. يأتي رفع مستوى التحذير إلى "المرحلة الصفراء الثالثة"، غداة تعليق مطارين في مكسيكو عملياتهما بسبب تساقط الرماد. 
  
ويقع بوبوكاتيبيتل على حدود ولايات موريلوس ومكسيكو وبويبلا، التي قال مراسل وكالة فرانس برس الأحد إن عاصمتها تغطت بالرماد. ويعني التحذير الأصفر "البقاء في حالة تأهب والاستعداد لإخلاء محتمل"، وفقًا لنظام الإنذار الذي طوره المركز الوطني للوقاية من الكوارث في المكسيك. 

والمرحلة الصفراء الثالثة التي تم تفعيلها الأحد تعني "نشاط متوسط إلى مرتفع" وتُعلن عندما يظهر البركان "انفجارات متزايدة الشدة، مما يؤدي إلى إطلاق شظايا متوهجة".

وبحسب منسقة الحماية المدنية لورا فيلاسكويز، فإن زيادة حالة التأهب تعني أيضا ارتفاع خطر انبعاث الصهارة ووقوع "انفجارات كبيرة متزايدة القوة تطلق شظايا (صخرية) على مسافات طويلة". والخطوة التالية أي الإنذار الأحمر، تؤدي إلى تدابير إخلاء إلزامية. 
  
وأقيمت العشرات من مراكز الإيواء في المناطق القريبة من فوهة  البركان. عاود بوبوكاتيبيتل، الذي لم يحدث ثورانا هائلا منذ أكثر من ألف عام ، نشاطه في عام 1994 وشهد فترات من النشاط المتزايد منذ ذلك الحين.

آخر الأخبار

أخبار دولية

مستوى

الإنذار

انبعاث

الدخان

والرماد

بركان

بوبوكاتيبيل

LBCI التالي
الجيش الأوكراني: استهداف مدينة دنيبرو الأوكرانية بـ16 صاروخا روسيا و20 مسيرة
بركان إتنا الإيطالي يقذف الرماد ويجبر السلطات على إغلاق مطار كاتانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-05-20

إغلاق مطار مكسيكو لساعات جراء بركان بوبوكاتيبيتل

LBCI
أخبار دولية
2023-04-21

خشية من انفجار بركان نيفادو ديل رويز في كولومبيا مع انبعاث الرماد منه

LBCI
أخبار دولية
2023-03-28

المملكة المتحدة ترفع مستوى التهديد الإرهابي في إيرلندا الشمالية

LBCI
آخر الأخبار
17:46

انطلاق رحلة رواد الفضاء السعوديين نحو محطة الفضاء الدولية لإجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:33

مقتل العديد من الأطفال في حريق بمهاجع مدرسة في غويانا

LBCI
خبر كاذب
03:54

ما صحة الفيديو المتداول عن تسليم عناصر من الدّعم السريع للجيش في السودان؟

LBCI
أخبار دولية
03:47

الجيش الأوكراني: استهداف مدينة دنيبرو الأوكرانية بـ16 صاروخا روسيا و20 مسيرة

LBCI
أخبار دولية
16:11

بركان إتنا الإيطالي يقذف الرماد ويجبر السلطات على إغلاق مطار كاتانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2023-04-28

محقق أوروبي يسأل عن يوسف خليل: يحمي سلامة ويعرقل العدالة؟ (نداء الوطن)

LBCI
خبر عاجل
15:03

وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: سنفتتح مكتبا لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة واتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-19

ميقاتي من جدة: أزمة لبنان زادت مع شغور منصب رئيس الجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
17:15

تكتل الاعتدال الوطني: لضرورة الاستفادة من إيجابيات التلاقي العربي في لبنان وانتخاب رئيس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:47

باسيل من باريس: التيارِ يرفض أي رئيسٍ من منظومة الفساد.. ومبدأ اللّاعقاب انتهى

LBCI
أخبار لبنان
15:30

نصار لـ"الأحد مع ماريو": سيتم فتح مكتب للوزارة في مركز منظمة السياحة العربية في جدة

LBCI
أخبار لبنان
15:26

سلام لـ"الأحد مع ماريو": المسبحة ستكرّ بعد البحرين ودول أخرى ستعيد تمثيلها الدبلوماسي في لبنان

LBCI
أخبار دولية
14:08

طرفا النزاع السوداني يوافقان على هدنة لأسبوع اعتبارا من 22 أيار

LBCI
رياضة
14:00

إحتفالات في إنكلترا وإسبانيا بعد حسم البطولات المحلية في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

مبادرات السعودية للتنمية المستدامة في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
13:55

وزير السياحة يعلن بدء مهرجان صيف البترون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

النسخة الثانية من سوق عطريق الجميزة إفتتح أبوابه... كيف هي الأجواء؟

LBCI
أخبار لبنان
13:39

في واشنطن... لبنانيون ينقلون صورة لبنان من خلال تنظيم مهرجان سيصبح حدثًا سنويًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

البعض في لبنان يسعى إلى إعادة عقارب ساعة التطور إلى الوراء

LBCI
خبر عاجل
15:03

وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: سنفتتح مكتبا لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة واتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

ما هي رسائل حزب الله من وراء مناورته العسكرية في الجنوب؟

LBCI
أخبار لبنان
15:47

باسيل من باريس: التيارِ يرفض أي رئيسٍ من منظومة الفساد.. ومبدأ اللّاعقاب انتهى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
11:09

Maillot كان كفيلًا باستنفار شريحة في صيدا وبجعل البلدية ترفع شعار "اللباس المحتشم"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

على شاطىء صيدا... معركة من نوع آخر

LBCI
آخر الأخبار
14:35

باسيل: التيار الوطني الحر سيحاور أي مرشح من منظومة الإصلاح وسيواجه أي مرشح من منظومة الفساد

LBCI
أخبار لبنان
15:59

حمية لـ"الأحد مع ماريو": بات للبنان طريق نقل جديد ترانزيت عبر العراق.. ولا مشكلة ابدا في زيارتي للسعودية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More