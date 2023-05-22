الجيش الأوكراني: استهداف مدينة دنيبرو الأوكرانية بـ16 صاروخا روسيا و20 مسيرة

الجيش الأوكراني: استهداف مدينة دنيبرو الأوكرانية بـ16 صاروخا روسيا و20 مسيرة

استهدفت القوات الروسية مدينة دنيبرو الواقعة في شرق أوكرانيا بـ16 صاروخا و20 مسيّرة هجومية، وفق ما أعلن الجيش الأوكراني الاثنين.



ونُفّذت الهجمات على الجنود والبنى التحتية بواسطة مجموعة من الصواريخ والمسيّرات إيرانية الصنع من طراز "شاهد"، وفق ما أعلنت هيئة الأركان العامة على فيسبوك، مشيرة إلى أن قواتها دمّرت جميع المسيّرات وأربعة صواريخ كروز.