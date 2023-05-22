مقتل العديد من الأطفال في حريق بمهاجع مدرسة في غويانا

الرئاسة في غويانا: مقتل العديد من الأطفال في حريق بمهاجع مدرسة في غويانا



أكّد رئيس غويانا عرفان علي إن العديد من الأطفال لقوا حتفهم في حريق نشب في مهجع مدرسة ليل الأحد إلى الاثنين في المهدية، وهي مدينة غير ساحلية غنية بالمناجم في وسط البلاد.



وقال علي من مطار العاصمة جورجتاون حيث ينتظر وصول الإغاثة من دون أن يذكر عدد القتلى والجرحى "هذه كارثة كبرى. إنها مروعة ومؤلمة". وأفاد مصدر امني لوكالة فرانس برس طلب عدم الكشف عن هويته بوجود "عدد كبير من القتلى والجرحى". أرسلت طائرات خاصة وعسكرية إلى المهدية الواقعة على بعد 200 كلم جنوب جورجتاون في البلد الصغير الواقع في شمال شرق أميركا الجنوبية.



