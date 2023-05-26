بوتين: المحتجون في جورجيا على إستئناف الرحلات "أُصيبوا بالجنون"

بوتين: المحتجون في جورجيا على إستئناف الرحلات "أُصيبوا بالجنون"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أنه فوجىء بتنظيم تظاهرات مناهضة للكرملين في جورجيا إثر إستئناف روسيا رحلاتها الجوية إلى الدولة المجاورة الموالية للغرب.



والأسبوع الماضي، تظاهر عشرات الجورجيين أمام مطار العاصمة تبليسي مع وصول طائرة ركاب روسية إلى هذا البلد الواقع في منطقة القوقاز للمرة الأولى منذ 2019.



ويأتي إستئناف حركة الطيران فيما دخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثاني مع إلغاء معظم الشركات الغربية رحلاتها إلى روسيا.



وقال بوتين في إجتماع مع رجال أعمال: "بصراحة، فوجئت تمامًا برد الفعل".



وأضاف في تصريحات متلفزة: "ظننت أن الجميع كانوا سيقولون "شكرًا، هذا جيد" لكن لا، كانت هناك ضجة غير مفهومة تمامًا بشأن هذه القضية".



وتابع: "عندما أنظر إلى الأمر من هنا، أقول أصيبوا بالجنون، ليس ما يحدث هناك واضحًا".