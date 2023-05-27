دعوة اماراتية لنتنياهو للمشاركةِ في مؤتمرِ تغيرِ المناخ

بعثَ نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد دعوةً إلى رئيسِ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمشاركةِ في مؤتمرِ تغيرِ المناخ COP28 خلال شهر تشرين الثاني المقبل في دبي.علمًا أنّ الرئيس السوري بشار الأسد تلقى أيضًا دعوةً لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) في دبي، سلمّه اياها القائم بأعمال سفارة الإمارات عبد الحكيم النعيمي.