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وصول عاملُ الإغاثةِ البلجيكي الذي اعتُقل في ايران الى بلجيكا

وصول عاملُ الإغاثةِ البلجيكي الذي اعتُقل في ايران الى بلجيكا

وصلَ عاملُ الإغاثةِ البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل الذي اعتُقل في ايران لخمسة عشر شهرا، مساء الجمعة الى بلجيكا في طائرة عسكرية.



ودعا فانديكاستيل في مؤتمرٍ صحافي المعتقلين في السجون الايرانية عدم الاستسلام.