تضرر مبنى إثر هجوم بطائرتين مسيّرتين في منطقة بسكوف بغرب روسيا

تضرر مبنى إثر هجوم بطائرتين مسيّرتين في روسيا



تضرر مبنى إثر هجوم بطائرتين مسيّرتين في منطقة بسكوف بغرب روسيا



ألحقت طائرتان مسيّرتان أضرارا بمبنى يدير خط أنابيب في منطقة بسكوف بغرب روسيا كما أعلن الحاكم المحلي السبت، في حادث جديد يأتي ضمن سلسلة هجمات نفذت على الأراضي الروسية في الأيام الماضية.



الانفجار هو الأحدث في سلسلة ضربات جوية في روسيا في الأسابيع الأخيرة.



وقال الحاكم ميخائيل فيديرنيكوف: "في وقت مبكر صباحا، ألحق انفجار أضرارا بالمبنى الإداري لخط الأنابيب قرب ليتفينوفو في منطقة نيفلسكي".



بعد ذلك بقليل، اضاف انه بحسب المعلومات الأولى "تضرر المبنى إثر هجوم من مسيّرتين".



ولم يسجل سقوط ضحايا وفتح تحقيق في الهجوم.



بحسب معلومات غير مؤكدة نشرتها وكالة "بازا" الإعلامية الروسية على تلغرام نقلا عن مصادر في الاستخبارات، فان المسيّرتين كانتا تستهدفان محطة ترانسنفت لضخ النفط في بسكوف.



أفادت بازا أيضا عن هجوم بمسيّرة استهدف محطة نفطية أخرى في منطقة تفير بشمال غرب موسكو.



من جهتها، تحدثت الحكومة الاقليمية في بيان عن "سقوط طائرة مسيّرة" قرب قرية إروخينو بدون التسبب في إصابات، من غير أن تعطي المزيد من التفاصيل حول ظروف الحادث.



أخيرا، تعرضت منطقة بيلغورود التي كانت هدفا لتوغل مسلح من أوكرانيا في مطلع الأسبوع لضربات جديدة في قرية قريبة من الحدود بحسب رسالة من حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام السبت.



ولم يذكر سقوط ضحايا في هذه المرحلة.



في الأسابيع الماضية، تكثفت المعلومات عن وقوع هجمات بطائرات مسيّرة خصوصا في المناطق المتاخمة لأوكرانيا. الجمعة تسببت مسيرتين باضرار بمبان في وسط مدينة كراسنودار بجنوب روسيا.



حملت موسكو كييف وداعميها الغربيين مسؤولية العدد المتزايد من الهجمات وعمليات التخريب. بشكل عام، تنفي أوكرانيا هذه الاتهامات.



