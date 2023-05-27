الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
28
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
28
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تضرر مبنى إثر هجوم بطائرتين مسيّرتين في منطقة بسكوف بغرب روسيا
أخبار دولية
2023-05-27 | 08:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تضرر مبنى إثر هجوم بطائرتين مسيّرتين في منطقة بسكوف بغرب روسيا
تضرر مبنى إثر هجوم بطائرتين مسيّرتين في روسيا
تضرر مبنى إثر هجوم بطائرتين مسيّرتين في منطقة بسكوف بغرب روسيا
ألحقت طائرتان مسيّرتان أضرارا بمبنى يدير خط أنابيب في منطقة بسكوف بغرب روسيا كما أعلن الحاكم المحلي السبت، في حادث جديد يأتي ضمن سلسلة هجمات نفذت على الأراضي الروسية في الأيام الماضية.
الانفجار هو الأحدث في سلسلة ضربات جوية في روسيا في الأسابيع الأخيرة.
وقال الحاكم ميخائيل فيديرنيكوف: "في وقت مبكر صباحا، ألحق انفجار أضرارا بالمبنى الإداري لخط الأنابيب قرب ليتفينوفو في منطقة نيفلسكي".
بعد ذلك بقليل، اضاف انه بحسب المعلومات الأولى "تضرر المبنى إثر هجوم من مسيّرتين".
ولم يسجل سقوط ضحايا وفتح تحقيق في الهجوم.
بحسب معلومات غير مؤكدة نشرتها وكالة "بازا" الإعلامية الروسية على تلغرام نقلا عن مصادر في الاستخبارات، فان المسيّرتين كانتا تستهدفان محطة ترانسنفت لضخ النفط في بسكوف.
أفادت بازا أيضا عن هجوم بمسيّرة استهدف محطة نفطية أخرى في منطقة تفير بشمال غرب موسكو.
من جهتها، تحدثت الحكومة الاقليمية في بيان عن "سقوط طائرة مسيّرة" قرب قرية إروخينو بدون التسبب في إصابات، من غير أن تعطي المزيد من التفاصيل حول ظروف الحادث.
أخيرا، تعرضت منطقة بيلغورود التي كانت هدفا لتوغل مسلح من أوكرانيا في مطلع الأسبوع لضربات جديدة في قرية قريبة من الحدود بحسب رسالة من حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام السبت.
ولم يذكر سقوط ضحايا في هذه المرحلة.
في الأسابيع الماضية، تكثفت المعلومات عن وقوع هجمات بطائرات مسيّرة خصوصا في المناطق المتاخمة لأوكرانيا. الجمعة تسببت مسيرتين باضرار بمبان في وسط مدينة كراسنودار بجنوب روسيا.
حملت موسكو كييف وداعميها الغربيين مسؤولية العدد المتزايد من الهجمات وعمليات التخريب. بشكل عام، تنفي أوكرانيا هذه الاتهامات.
أخبار دولية
روسيا
هجوم
تدمير
التالي
مؤتمر طريق التنمية يعقد في بغداد.. السودني يؤكّد أهمية المشروع (صور)
الممثل الأوروبي لحقوق الإنسان يزور كوبا في تشرين الثاني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-05-25
الجيش الأوكراني: دفاعاتنا صدّت هجوماً جوّياً روسياً "ضخماً" على كييف
أخبار دولية
2023-05-25
الجيش الأوكراني: دفاعاتنا صدّت هجوماً جوّياً روسياً "ضخماً" على كييف
0
أخبار دولية
2023-05-24
روسيا: إحباط هجوم أوكراني على سفينة حربية في المياه التركية
أخبار دولية
2023-05-24
روسيا: إحباط هجوم أوكراني على سفينة حربية في المياه التركية
0
آخر الأخبار
2023-05-24
أ.ف.ب: روسيا تعلن أنها أحبطت هجوما أوكرانيا على سفينة حربية في المياه التركية
آخر الأخبار
2023-05-24
أ.ف.ب: روسيا تعلن أنها أحبطت هجوما أوكرانيا على سفينة حربية في المياه التركية
0
أخبار دولية
2023-05-07
روسيا تعلن أنها صدّت هجوماً جديداً بمسيّرات في شبه جزيرة القرم
أخبار دولية
2023-05-07
روسيا تعلن أنها صدّت هجوماً جديداً بمسيّرات في شبه جزيرة القرم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:46
موريتانيون يصوتون في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية
أخبار دولية
09:46
موريتانيون يصوتون في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية
0
أخبار دولية
09:41
فريق فني سعودي يصل دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة في سوريا
أخبار دولية
09:41
فريق فني سعودي يصل دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة في سوريا
0
أخبار دولية
08:55
حزب مؤيد للديموقراطية يحل نفسه في هونغ كونغ
أخبار دولية
08:55
حزب مؤيد للديموقراطية يحل نفسه في هونغ كونغ
0
أخبار دولية
08:51
طهران تتهم زيلينسكي بانتقاد إيران للحصول على المزيد من الأسلحة
أخبار دولية
08:51
طهران تتهم زيلينسكي بانتقاد إيران للحصول على المزيد من الأسلحة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:41
فريق فني سعودي يصل دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة في سوريا
أخبار دولية
09:41
فريق فني سعودي يصل دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة في سوريا
0
فنّ
2023-04-13
طارق تميم: الشعب السوري حنون (فيديو)
فنّ
2023-04-13
طارق تميم: الشعب السوري حنون (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-07
راشيا إلى ركب البلدات التي تدعم اللّامركزية السياحية
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-07
راشيا إلى ركب البلدات التي تدعم اللّامركزية السياحية
0
أخبار لبنان
08:32
فضل الله: أبدينا كل استعداد للحوار بما يتعلق بانتخاب الرئيس وعلى الآخرين أن يبادروا
أخبار لبنان
08:32
فضل الله: أبدينا كل استعداد للحوار بما يتعلق بانتخاب الرئيس وعلى الآخرين أن يبادروا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:18
يسرق الكهرباء في سعدنايل ويوزّعها على النازحين.. في قبضة أمن الدولة (فيديو)
أمن وقضاء
09:18
يسرق الكهرباء في سعدنايل ويوزّعها على النازحين.. في قبضة أمن الدولة (فيديو)
0
أخبار لبنان
08:10
تيمور جنبلاط يجدد المطالبةَ بإجراءِ الانتخابات البلدية
أخبار لبنان
08:10
تيمور جنبلاط يجدد المطالبةَ بإجراءِ الانتخابات البلدية
0
أخبار دولية
07:45
وصول عاملُ الإغاثةِ البلجيكي الذي اعتُقل في ايران الى بلجيكا
أخبار دولية
07:45
وصول عاملُ الإغاثةِ البلجيكي الذي اعتُقل في ايران الى بلجيكا
0
أخبار لبنان
13:59
فعاليات مهرجان بيروت الرياضي في يومها الثاني..
أخبار لبنان
13:59
فعاليات مهرجان بيروت الرياضي في يومها الثاني..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
متحف سرسق يعيد فتح أبوابه... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:52
متحف سرسق يعيد فتح أبوابه... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
وساطة سلطنة عمان تنجح بتبادل الأسرى بين إيران وبلجيكا
تقارير نشرة الاخبار
13:38
وساطة سلطنة عمان تنجح بتبادل الأسرى بين إيران وبلجيكا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الطرقات في لبنان... شتلة ذرة في الريغار وعمود كهرباء من دون لمبة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الطرقات في لبنان... شتلة ذرة في الريغار وعمود كهرباء من دون لمبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محمد جمال غاب واغنيته اه يا ام حماده وغيرها باقية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محمد جمال غاب واغنيته اه يا ام حماده وغيرها باقية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ما جديد موضوع سرقة كابلات النحاس في بيروت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ما جديد موضوع سرقة كابلات النحاس في بيروت؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:40
بيان مشترَك بشأن المساعدات النقديّة للاجئين: قرار بتعليق تقديم المساعدات النقديّة بالعملتين للاجئين للشهر المقبل
أخبار لبنان
03:40
بيان مشترَك بشأن المساعدات النقديّة للاجئين: قرار بتعليق تقديم المساعدات النقديّة بالعملتين للاجئين للشهر المقبل
2
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في بسابا... وحش بشري يدهس زوجته وينكل بجثتها!
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في بسابا... وحش بشري يدهس زوجته وينكل بجثتها!
3
حال الطقس
01:34
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
01:34
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة
4
تقارير نشرة الاخبار
13:34
١٨٠ درجة... انقلبت حياة أهالي ميناء طرابلس!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
١٨٠ درجة... انقلبت حياة أهالي ميناء طرابلس!
5
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إليكم مقررات مجلس الوزراء بشأن الرواتب... ماذا عن سلامة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إليكم مقررات مجلس الوزراء بشأن الرواتب... ماذا عن سلامة؟
6
أخبار لبنان
12:25
اليكم مقررات مجلس الوزراء بشأن الرواتب... ماذا عن سلامة؟
أخبار لبنان
12:25
اليكم مقررات مجلس الوزراء بشأن الرواتب... ماذا عن سلامة؟
7
صحف اليوم
00:35
توقعات بشأن اعلان اسم أزعور كمرشح المعارضة الأسبوع المقبل...والراعي يحمل الإسم إلى فرنسا (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:35
توقعات بشأن اعلان اسم أزعور كمرشح المعارضة الأسبوع المقبل...والراعي يحمل الإسم إلى فرنسا (نداء الوطن)
8
صحف اليوم
01:12
جعجع لـ"النهار": قرارنا بعد تثبيت موقف باسيل
صحف اليوم
01:12
جعجع لـ"النهار": قرارنا بعد تثبيت موقف باسيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More