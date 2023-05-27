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طهران تتهم زيلينسكي بانتقاد إيران للحصول على المزيد من الأسلحة

أخبار دولية
2023-05-27 | 08:51
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طهران تتهم زيلينسكي بانتقاد إيران للحصول على المزيد من الأسلحة
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طهران تتهم زيلينسكي بانتقاد إيران للحصول على المزيد من الأسلحة

اتهمت طهران السبت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بانتقاد إيران في محاولة للحصول على مزيد من المساعدات والأسلحة من الغرب في النزاع مع روسيا.
 
     
وجاء رد وزارة الخارجية الإيرانية على مقطع فيديو نُشر الأربعاء، دعا فيه الرئيس الأوكراني "الشعب الإيراني" إلى ممارسة ضغوط على حكومته للابتعاد عن "الإرهاب الروسي" والتوقف عن إمداد موسكو بالطائرات المسيّرة التي تستخدمها لتنفيذ هجمات على نطاق واسع في أوكرانيا.
 
     
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إنّ "تكرار المزاعم الواهية لرئيس أوكرانيا ضد إيران... يهدف الى الحصول على أكبر قدر ممكن من الأسلحة والمساعدات المالية من الدول الغربية".

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