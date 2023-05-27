حزب مؤيد للديموقراطية يحل نفسه في هونغ كونغ

صوت الحزب المدني وهو واحد من أبرز الأحزاب المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ السبت على حل نفسه بسبب فراغ في القيادة بعد طرد اعضائه من المجالس المحلية وإدانتهم بموجب قانون بكين للأمن القومي.





تأسس الحزب عام 2006 وعرف باسم "حزب المحامين" بعد أن اسسه عدد كبير من العاملين في القطاع القانوني رغبة منهم في تعزيز الديموقراطية والمجتمع المدني في هونغ كونغ.





وكان الحزب من الجماعات المعارضة القليلة المتبقية بعد حظرها بموجب قانون الأمن القومي عام 2020.