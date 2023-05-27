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فريق فني سعودي يصل دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة في سوريا
أخبار دولية
2023-05-27 | 09:41
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فريق فني سعودي يصل دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة في سوريا
الخارجية السورية: فريق فني سعودي يصل دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة في سوريا
وصل الفريق الفني السعودي المعني بإعادة افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية إلى العاصمة دمشق وذلك إنفاذًا لقرار المملكة العربية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية هناك، بحسب ما أشارت وزارة الخارجية السعودية.
والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة غازي بن رافع العنزي، بمعاون وزير الخارجية أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة دمشق.
أخبار دولية
السعودية
سوريا
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