موريتانيون يصوتون في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية

توجه جزء من الموريتانيين السبت إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 36 مقعدا متبقيا في البرلمان في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، بحسب ما اعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.





ومن المفترض أن تعزز هذه الانتخابات الغالبية التي حققها حزب الإنصاف الذي يتزعمه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وهي الأولى منذ توليه رئاسة هذا البلد الشاسع في غرب إفريقيا العام 2019، والمعروف بأنه أحد البلدان القليلة الاكثر استقرارا في منطقة الساحل التي تشهد هجمات يشنها جهاديون.





ويتم اعتماد نظامين للاقتراع بحسب نوع الدائرة الانتخابية.