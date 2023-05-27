تبادل إطلاق نار عند الحدود بين إيران وأفغانستان

تبادل إطلاق نار عند الحدود بين إيران وأفغانستان

تبادلت القوات الإيرانية وحركة طالبان إطلاق نار لفترة قصيرة السبت في بلدة ساسولي عند الحدود بين إيران وأفغانستان، على ما أعلنت الشرطة الإيرانية بدون التحدث عن سقوط ضحايا.



ويأتي الحادث في سياق توترات بين طهران وكابول حول توزيع مياه نهر هلمند بسبب سد عليه يؤثر في تدفق المياه إلى الجمهورية الإسلامية التي تعاني جفافًا.



وقال قائد قوى الأمن الداخلي قاسم رضائي إن "القوات الطالبانية إستخدمت صباح السبت أنواع السلاح عند إستهداف مقر الشرطة في ساسولي، وقد واجهت ردًا حاسمًا من قبل قوات حرس الحدود الإيراني البواسل والشجعان"، حسبما نقلت عنه وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.



وأضاف: "عقب حادث إطلاق النار هذا، وجه قائد حرس الحدود في ساسولي التحذيرات اللازمة وفقًا للبروتوكلات الحدودية إلى طالبان".



وتتشارك إيران مع أفغانستان حدودًا يزيد طولها على 900 كيلومتر، ولا تعترف طهران بحكومة طالبان.