الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
26
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
26
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تأخيرات في مطارات بريطانية جراء خلل في البوابات الإلكترونية
أخبار دولية
2023-05-27 | 13:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تأخيرات في مطارات بريطانية جراء خلل في البوابات الإلكترونية
تأخيرات في مطارات بريطانية..
سادت فوضى مطارات في بريطانيا السبت بعد أن أدى خلل في بوابات جوازات السفر الإلكترونية إلى تأخير لساعات في دخول الأشخاص إلى البلد.
يأتي ذلك في عطلة نهاية الأسبوع المتزامنة مع عطلة مدرسية.
وقال مسافرون على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم انتظروا ساعات لأن المؤهلين لاستخدام البوابات الإلكترونية اضطروا إلى العبور عبر بوابات شرطة الحدود لتفقد جوازاتهم.
كتبت امرأة من مطار هيثرو في وقت مبكر السبت "هبطت طائرتي في الساعة السادسة صباحًا، ولا يزال هناك بحر من الناس أمامي، يتم فحص جوازات السفر يدويًا".
والمطاران الرئيسيان في لندن - هيثرو وغاتويك - من بين المطارات المتأثرة.
وأعلن مطار هيثرو أنه "يعمل من كثب مع شرطة الحدود" التي تدير البوابات الإلكترونية "للمساعدة في حل المشكلة في أسرع وقت ممكن"، موضحا أنه نشر موظفين إضافيين.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية إنها تعمل "مع مشغلي المطارات وشركات الطيران لتقليل الاضطراب".
وأضافت أن شرطة الحدود ستنشر عناصر إضافيين للمساعدة في تقليل أوقات الانتظار.
كما تشكلت طوابير طويلة في ميناء دوفر الرئيسي في جنوب شرق إنكلترا للعبارات المتجهة إلى فرنسا، بسبب مشاكل تكنولوجية في مراقبة الجوازات لدى الجانب الفرنسي.
وقال ميناء دوفر عبر تويتر إنه تم حل المشكلات التقنية وأن متوسط وقت الانتظار تراجع إلى 30-45 دقيقة، مقارنة بتسعين دقيقة في وقت سابق من اليوم.
هناك أكثر من 270 بوابة إلكترونية في 15 مطارا ومحطة قطار في المملكة المتحدة، وفق الحكومة، وهي متاحة للمواطنين البريطانيين ومواطني الاتحاد الأوروبي الذين تزيد أعمارهم على 12 عامًا إضافة إلى حاملي جوازات سفر العديد من البلدان الأخرى مثل أستراليا وكندا.
وتأتي التأخيرات بعد أن ألغت شركة الخطوط الجوية البريطانية عشرات الرحلات عبر مطار هيثرو يومي الخميس والجمعة بعد مشكلة تقنية.
أخبار دولية
مطارات بريطانية
بريطانيا
البوابات الإلكترونية
التالي
البرلمان البولندي يقر تشكيل لجنة تحقيق بالنفوذ الروسي في البلاد
مواجهات في شمال كوسوفو بين الشرطة وسكان صرب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-05-25
فواتير الطاقة ستنخفض في بريطانيا
أخبار دولية
2023-05-25
فواتير الطاقة ستنخفض في بريطانيا
0
أخبار دولية
2023-05-24
محاكمة 19 مشتبها بهم في ملف وفاة مهاجرين في شاحنة ببريطانيا
أخبار دولية
2023-05-24
محاكمة 19 مشتبها بهم في ملف وفاة مهاجرين في شاحنة ببريطانيا
0
أخبار دولية
2023-05-19
بريطانيا تعلن عقوبات جديدة ضد روسيا بينها حظر على الألماس
أخبار دولية
2023-05-19
بريطانيا تعلن عقوبات جديدة ضد روسيا بينها حظر على الألماس
0
أخبار دولية
2023-05-18
بريطانيا ستعيد حاملة طائرات الى المحيط الهادئ في 2025
أخبار دولية
2023-05-18
بريطانيا ستعيد حاملة طائرات الى المحيط الهادئ في 2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:48
توقيف أكثر من 1500 ناشط مناخي في هولندا
أخبار دولية
16:48
توقيف أكثر من 1500 ناشط مناخي في هولندا
0
أخبار دولية
16:31
تظاهرة جديدة إحتجاجًا على مشروع إصلاح النظام القضائي في إسرائيل
أخبار دولية
16:31
تظاهرة جديدة إحتجاجًا على مشروع إصلاح النظام القضائي في إسرائيل
0
أخبار دولية
13:50
السينما السعودية تتألق في بلدها والعالم
أخبار دولية
13:50
السينما السعودية تتألق في بلدها والعالم
0
أخبار دولية
13:47
سلطان عُمان في إيران... ماذا يفعل هناك؟
أخبار دولية
13:47
سلطان عُمان في إيران... ماذا يفعل هناك؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:42
تبادل إطلاق نار عند الحدود بين إيران وأفغانستان
أخبار دولية
11:42
تبادل إطلاق نار عند الحدود بين إيران وأفغانستان
0
أخبار دولية
13:50
السينما السعودية تتألق في بلدها والعالم
أخبار دولية
13:50
السينما السعودية تتألق في بلدها والعالم
0
صحف اليوم
2023-05-25
إليكم تفاصيل لقاءات باسيل في الفاتيكان وفرنسا (نداء الوطن)
صحف اليوم
2023-05-25
إليكم تفاصيل لقاءات باسيل في الفاتيكان وفرنسا (نداء الوطن)
0
فنّ
05:40
أحمد سعد بملابس شفافة.. وتعليق طليقته سمية الخشاب يشعل الانترنت!
فنّ
05:40
أحمد سعد بملابس شفافة.. وتعليق طليقته سمية الخشاب يشعل الانترنت!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:50
السينما السعودية تتألق في بلدها والعالم
أخبار دولية
13:50
السينما السعودية تتألق في بلدها والعالم
0
أخبار دولية
13:47
سلطان عُمان في إيران... ماذا يفعل هناك؟
أخبار دولية
13:47
سلطان عُمان في إيران... ماذا يفعل هناك؟
0
رياضة
13:44
كيف كانت نتائج منافسات سباق السرعة الثاني لموسم ٢٠٢٣؟
رياضة
13:44
كيف كانت نتائج منافسات سباق السرعة الثاني لموسم ٢٠٢٣؟
0
رياضة
13:40
فعاليات مهرجان بيروت الرياضي تتواصل بنجاح كبير
رياضة
13:40
فعاليات مهرجان بيروت الرياضي تتواصل بنجاح كبير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
كيف يتم تصريف النحاس المسروق من كابلات الكهرباء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
كيف يتم تصريف النحاس المسروق من كابلات الكهرباء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالموسيقى تعود الحياة إلى متحف سرسق…
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالموسيقى تعود الحياة إلى متحف سرسق…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
وريثة روما ترمم معبد جوبيتر.. وقلعة بعلبك تغص بالسواح!
تقارير نشرة الاخبار
13:33
وريثة روما ترمم معبد جوبيتر.. وقلعة بعلبك تغص بالسواح!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
"حريق بالناقص" من محميّة أرز تنورين
تقارير نشرة الاخبار
13:26
"حريق بالناقص" من محميّة أرز تنورين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مواقف الكتل من انعقاد جلسة لمجلس النواب لإقرار اعتمادات الرواتب
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مواقف الكتل من انعقاد جلسة لمجلس النواب لإقرار اعتمادات الرواتب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:53
الإفراج عن كافة الموقوفين اللبنانيين الذين أوقفوا في الإمارات
أخبار لبنان
12:53
الإفراج عن كافة الموقوفين اللبنانيين الذين أوقفوا في الإمارات
2
أخبار لبنان
03:40
بيان مشترَك بشأن المساعدات النقديّة للاجئين: قرار بتعليق تقديم المساعدات النقديّة بالعملتين للاجئين للشهر المقبل
أخبار لبنان
03:40
بيان مشترَك بشأن المساعدات النقديّة للاجئين: قرار بتعليق تقديم المساعدات النقديّة بالعملتين للاجئين للشهر المقبل
3
حال الطقس
01:34
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
01:34
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة
4
فنّ
05:40
أحمد سعد بملابس شفافة.. وتعليق طليقته سمية الخشاب يشعل الانترنت!
فنّ
05:40
أحمد سعد بملابس شفافة.. وتعليق طليقته سمية الخشاب يشعل الانترنت!
5
فنّ
04:47
داليدا خليل مع اختها ساندي... هل تفوقها جمالاً؟ (صور)
فنّ
04:47
داليدا خليل مع اختها ساندي... هل تفوقها جمالاً؟ (صور)
6
صحف اليوم
01:12
جعجع لـ"النهار": قرارنا بعد تثبيت موقف باسيل
صحف اليوم
01:12
جعجع لـ"النهار": قرارنا بعد تثبيت موقف باسيل
7
صحف اليوم
00:35
توقعات بشأن اعلان اسم أزعور كمرشح المعارضة الأسبوع المقبل...والراعي يحمل الإسم إلى فرنسا (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:35
توقعات بشأن اعلان اسم أزعور كمرشح المعارضة الأسبوع المقبل...والراعي يحمل الإسم إلى فرنسا (نداء الوطن)
8
صحف اليوم
00:48
عدد من نواب التكتل قد أبلغوا صراحة بأنّهم لن ينتخبوا ازعور (الجمهورية)
صحف اليوم
00:48
عدد من نواب التكتل قد أبلغوا صراحة بأنّهم لن ينتخبوا ازعور (الجمهورية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More