تظاهرة جديدة إحتجاجًا على مشروع إصلاح النظام القضائي في إسرائيل

تظاهرة جديدة إحتجاجًا على مشروع إصلاح النظام القضائي في إسرائيل

تظاهر حشد من الإسرائيليين مساء السبت في تل أبيب للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي إحتجاجًا على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ويعتبره منتقدوه مخالفًا لأسس الديمقراطية، بعد أيام من موافقة البرلمان على الموازنة العامة للدولة.



وتجمع المتظاهرون في مدينتين رئيسيتين أخريين هما حيفا وبئر السبع، وكذلك في عشرات التقاطعات والمواقع في كل أنحاء البلاد تنديدًا بالإصلاح الذي يعتبرونه تهديدًا للديمقراطية الإسرائيلية.



ويحد مشروع الإصلاح من سلطة المحكمة العليا ويعطي السياسيين نفوذًا أكبر في إختيار القضاة.