توقيف أكثر من 1500 ناشط مناخي في هولندا

ألقي القبض على أكثر من 1500 شخص خلال تظاهرة نظمتها مجموعة "إكستنكشن ريبيليين" في لاهاي السبت، على ما أفادت الشرطة الهولندية.وأغلق ناشطون جزءًا من طريق سريع في وسط المدينة خلال فترة ما بعد الظهر إحتجاجًا على دعم الوقود الأحفوري.وقالت الشرطة في بيان إنها "طلبت بشكل متكرر من الناشطين إنهاء تحركهم والمغادرة"، مضيفة أنه "قبض على كل من لم يفعل ذلك".وأشارت إلى أنها استخدمت خراطيم المياه لتفريق الناشطين الذين أغلقوا طريقًا رئيسيًا في المدينة، وأوقفت 1579 شخصًا في المجموع أطلق سراح غالبيتهم فيما سيحاكم 40 منهم بتهم من بينها التخريب، لافتة إلى أن أحد الناشطين عض شرطيًا أثناء توقيفه.