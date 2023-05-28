الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع في رحلتها التجارية الأولى

أخبار دولية
2023-05-28 | 01:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع في رحلتها التجارية الأولى
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع في رحلتها التجارية الأولى

أقلعت أول طائرة ركاب صينية الصنع من طراز "سي 919" ، في رحلتها التجارية الأولى.
 
 وأظهرت لقطات بثتها قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية إقلاع رحلة شركة "ايسترن ايرلاينز" الصينية رقم "ام يو 9191" من مطار هونغكياو في شنغهاي قرابة الساعة 10,30 صباحا (02,30 ت غ). 
 
وقالت القناة إن وجهة الطائرة التي تقل أكثر من 130 راكبا هي مطار بكين الدولي، ومن المتوقع أن تهبط هناك عند الساعة 1,10 مساءً (05,10 ت غ)، وفقا لموقع الشركة الالكتروني.
 
وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام حكومية عشرات الركاب وهم يحتشدون في مطار شنغهاي استعدادا لركوب الطائرة البيضاء الضيقة البدن. 
 
وتأمل بكين أن تنافس "سي 919" الطرازات الغربية الشهيرة مثل "بوينغ 737 ماكس" و"ايرباص آيه 320". 

أخبار دولية

طائرة ركاب صينية الصنع

الصين

LBCI التالي
غارة جوية أميركية تستهدف حركة الشباب في الصومال
توقيف أكثر من 1500 ناشط مناخي في هولندا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-05-26

لافروف للموفد الصيني: روسيا ترى "عقبات جدية" أمام السلام في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2023-05-25

الاتحاد الأوروبي يحضّ الصين على دفع روسيا للانسحاب من أوكرانيا

LBCI
منوعات
2023-05-25

استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي... محتال في الصين سرق 600 ألف دولار!

LBCI
أخبار دولية
2023-05-25

الصين تتّهم الولايات المتحدة وحلفاءها بـ"التضليل" على خلفية هجوم الكتروني مفترض

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:30

تصويت الكونغرس على مشروع قانون لرفع سقف الدين .. هذا ما توقّعه مكارثي

LBCI
أخبار دولية
01:26

هجوم روسي "هائل" بالطائرات المسيّرة يستهدف كييف

LBCI
أخبار دولية
01:21

بايدن: التسوية بشأن رفع سقف الدين ستمنع تخلفا كارثيا عن السداد

LBCI
أخبار دولية
01:18

غارة جوية أميركية تستهدف حركة الشباب في الصومال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-05-27

لحظات رعب... راكب يفتح باب الطائرة في الجو! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
01:14

إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع في رحلتها التجارية الأولى

LBCI
فنّ
2023-04-25

اليسا تخرج عن صمتها: "كل الكلام اللي عم ينحكى منو صحيح"

LBCI
أخبار دولية
2023-05-18

مستشار سابق لجونسون يؤكد أنه وصف ماكرون بأنه "متملق لبوتين"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:50

السينما السعودية تتألق في بلدها والعالم

LBCI
أخبار دولية
13:47

سلطان عُمان في إيران... ماذا يفعل هناك؟

LBCI
رياضة
13:44

كيف كانت نتائج منافسات سباق السرعة الثاني لموسم ٢٠٢٣؟

LBCI
رياضة
13:40

فعاليات مهرجان بيروت الرياضي تتواصل بنجاح كبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

كيف يتم تصريف النحاس المسروق من كابلات الكهرباء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بالموسيقى تعود الحياة إلى متحف سرسق…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

وريثة روما ترمم معبد جوبيتر.. وقلعة بعلبك تغص بالسواح!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

"حريق بالناقص" من محميّة أرز تنورين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

مواقف الكتل من انعقاد جلسة لمجلس النواب لإقرار اعتمادات الرواتب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:53

الإفراج عن كافة الموقوفين اللبنانيين الذين أوقفوا في الإمارات

LBCI
فنّ
05:40

أحمد سعد بملابس شفافة.. وتعليق طليقته سمية الخشاب يشعل الانترنت!

LBCI
فنّ
04:47

داليدا خليل مع اختها ساندي... هل تفوقها جمالاً؟ (صور)

LBCI
صحف اليوم
00:42

بري لأزعور: روح شوف طريقك (الجريدة)

LBCI
حال الطقس
01:37

انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار بانتظارنا

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:21

التوافق المسيحي الثلاثي يرفع حظوظ أزعور الرئاسية

LBCI
أخبار دولية
09:41

فريق فني سعودي يصل دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة في سوريا

LBCI
فنّ
05:45

صادق الصباح يردّ على كاريس بشار: "خانها التعبير"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More