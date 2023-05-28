إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع في رحلتها التجارية الأولى

أقلعت أول طائرة ركاب صينية الصنع من طراز "سي 919" ، في رحلتها التجارية الأولى.



وأظهرت لقطات بثتها قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية إقلاع رحلة شركة "ايسترن ايرلاينز" الصينية رقم "ام يو 9191" من مطار هونغكياو في شنغهاي قرابة الساعة 10,30 صباحا (02,30 ت غ).



وقالت القناة إن وجهة الطائرة التي تقل أكثر من 130 راكبا هي مطار بكين الدولي، ومن المتوقع أن تهبط هناك عند الساعة 1,10 مساءً (05,10 ت غ)، وفقا لموقع الشركة الالكتروني.



وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام حكومية عشرات الركاب وهم يحتشدون في مطار شنغهاي استعدادا لركوب الطائرة البيضاء الضيقة البدن.



وتأمل بكين أن تنافس "سي 919" الطرازات الغربية الشهيرة مثل "بوينغ 737 ماكس" و"ايرباص آيه 320".