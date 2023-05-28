غارة جوية أميركية تستهدف حركة الشباب في الصومال

شنّت الولايات المتحدة غارة جوية في الصومال، استهدفت أسلحة وعتادا لحركة الشباب بالقرب من قاعدة عسكرية للاتحاد الأفريقي كانت قد تعرضت في يوم سابق لهجوم من قبل الحركة المتشددة.



وأكدت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا في بيان أنها "دمرت أسلحة ومعدات استولى عليها مقاتلو حركة الشباب بصورة غير مشروعة"، دون أن تحدد متى وأين سُرقت هذه الأسلحة.



واشارت إلى أنها "شنت غارة جوية على مسلحين في محيط" قاعدة بولو مارير دعما للحكومة الفدرالية الصومالية وقوة الاتحاد الافريقي لحفظ السلام المعروفة باسم "أتميس".



وقال سكان محليون وقائد عسكري صومالي لوكالة فرانس برس إن مقاتلي حركة الشباب اقتحموا القاعدة بسيارة مفخخة، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح.



وأوضحت القيادة الأميركية أن "تقييمها الأولي هو أنه لم يصب أو يقتل أي مدنيين" في غارتها.