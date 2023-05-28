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بايدن: التسوية بشأن رفع سقف الدين ستمنع تخلفا كارثيا عن السداد
أخبار دولية
2023-05-28 | 01:21
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بايدن: التسوية بشأن رفع سقف الدين ستمنع تخلفا كارثيا عن السداد
رأى الرئيس الأميركي جو بايدن أن التوافق على مسودة مشروع قانون بشأن رفع سقف الدين الحكومي سيمنع "تخلفا كارثيا عن السداد".
واعتبر الرئيس الديموقراطي أن مشروع القانون يمثل "تسوية تعني أنه لن يحصل أحد على ما يريد"، مؤكدا أن الاتفاق "يمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفا كارثيا عن السداد يؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف".
أخبار دولية
بايدن
رفع سقف الدين
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