هجوم روسي "هائل" بالطائرات المسيّرة يستهدف كييف

قُتل شخص مدني في العاصمة الأوكرانية كييف جراء هجوم "هائل" بالطائرات المسيّرة استهدف المدينة، وفق ما أفاد رئيس البلدية فيتالي كليتشكو.



واشار كليتشكو إلى أن "امرأة تبلغ 35 عاما تم نقلها إلى المستشفى، وتوفي رجل يبلغ 41 عاما"، مضيفا أن حطام طائرة مسيّرة سقط بالقرب من محطة وقود.



ولفت كليتشكو إلى أن الدفاعات الجوية في كييف أسقطت "أكثر من 20 طائرة مسيّرة متجهة إلى المدينة"، مناشدا سكان العاصمة "ابقوا في الملاجئ. الهجوم هائل".



وتابع أن حريقا اندلع أيضا في مقر شركة في منطقة هولوسيفسكي.