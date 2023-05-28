تصويت الكونغرس على مشروع قانون لرفع سقف الدين .. هذا ما توقّعه مكارثي

أكد رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين الحكومي، متوقعا أن يتم التصويت عليه في الكونغرس الأربعاء.



واشار مكارثي إلى أنه سيتحدث مرة أخرى إلى الرئيس جو بايدن الأحد ويشرف على الصياغة النهائية لمشروع القانون، مضيفا أن مجلس النواب "سيصوت عليه الأربعاء".