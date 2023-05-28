سلطان عمان يصل إلى طهران في زيارة تستمر يومين

سلطان عمان يصل إلى طهران في زيارة تستمر يومين



وصل سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي سبق أن أدّى دور وسيط بين إيران ودول غربية في ملفات مهمة منها الملف النووي، إلى طهران الأحد في زيارة تستمر يومين.



واستقبل النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر بعد ظهر الأحد سلطان عمان في مطار مهرآباد الدولي في طهران.



وأكّد وزير خارجية السلطنة بدر بن حمد البوسعيدي لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "هذه الزيارة التاريخية ستنعكس إيجابًا على استقرار المنطقة وأمنها".



تأتي زيارة السلطان العُماني بعد زهاء عام من زيارة قام بها الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الى مسقط، تخللها توقيع اتفاقات تعاون.



وأضاف البوسعيدي أن توقيت هذه الزيارة يأتي "في خضم مرحلة جديدة وإيجابية للعلاقات الإقليمية، ما يدعو" دول المنطقة "إلى دعمها والتشاور والتعاون لحلّ العديد من الملفات والقضايا الحالية".

