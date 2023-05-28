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البابا يدعو الى تسهيل تقديم المساعدة لضحايا الإعصار موكا في بورما
أخبار دولية
2023-05-28 | 09:52
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البابا يدعو الى تسهيل تقديم المساعدة لضحايا الإعصار موكا في بورما
حثّ البابا فرنسيس الأحد السلطات المحلية على السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المناطق المتضرّرة من الإعصار الذي دمّر أجزاء من بورما وبنغلادش قبل أسبوعين.
وقال البابا عقب صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان: "أناشد المسؤولين تسهيل وصول المساعدات الإنسانية".
وأضاف: "أدعو إلى التضامن الإنساني والكنسي لمساعدة إخوتنا وأخواتنا".
وفي 14 أيار، شهدت بورما وبنغلادش المجاورة إعصاراً وصلت سرعة رياحه إلى 195 كيلومتراً في الساعة.
وحضت الأمم المتحدة الأربعاء بورما على ضمان إيصال المساعدات الإنسانية، مقدّرة أنّ 800 ألف شخص على الأقل يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة إضافة إلى أمور أخرى.
ووفق المجلس العسكري، أسفر الإعصار موكا عن مصرع 148 شخصاً في بورما، غالبيتهم من أقلية الروهينغا التي تتعرّض للاضطهاد في ولاية راخين الغربية، حيث أُعلنت حالة كارثة طبيعية.
وتضم هذه الولاية مئات الآلاف من الروهينغا، من بينهم كثيرون يعيشون في مخيّمات للنازحين بعد عقود من الصراع العرقي.
أخبار دولية
البابا فرنسيس
الإعصار موكا
بورما
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